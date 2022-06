Ventimiglia, 16enne si immerge per pescare e trova un ordigno bellico: il video

Ventimiglia. Si era immerso, come sempre, per praticare pesca subacquea, Maxime Perotti, 16enne di Ventimiglia: non pensava, invece, di trovare una bomba. E invece ieri, quando con la sua telecamera GoPro, è sceso in profondità pronto a immortalare il fondale marino antistante la spiaggia delle Calandre, ha visto un ordigno bellico inesploso, con ogni probabilità risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

