Vvf da Liguria e Piemonte per spegnere incendio divampato a Taggia

Taggia. Squadre dei vigili del fuoco provenienti da tutta la Liguria e dal Piemonte, decine di volontari della Protezione civile, tre Canadair, due giunti da Roma e uno da Genova, e un elicottero antincendio lavorano incessantemente per domare le fiamme divampate nel primo pomeriggio a Taggia.

Il rogo, diventato un fronte fuoco spaventoso in pochissimo tempo a causa dell’aridità del terreno e del vento, sarebbe partito da una campagna, con annessa baracca, nel primo pomeriggio. Da qui le fiamme hanno raggiunto un intero versante collinare della valle Argentina, lambendo le abitazioni, e un tratto di A10 in direzione Francia.

