Facciamo nostra l’espressione usata dall’ex direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini per descrivere i programmi del nuovo sodalizio del ponente savonese. Il Celle Varazze FBC sta infatti dando vita a un vero e proprio “instant team” per vincere il campionato di Promozione e tornare in un “istante” in Eccellenza.

... » Leggi tutto