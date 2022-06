Correnti e surriscaldamento delle acque: le meduse sono tornate, tanti avvistamenti nel weekend

Un weekend di giugno che, a ben guardare, sembrava la settimana di ferragosto, tanti erano i turisti disseminati sulle spiagge e sui sentieri del Golfo dei Poeti, delle riviere e naturalmente alle gettonatissime Cinque Terre. I primi esodi estivi alla volta del mare hanno portato turisti un po’ ovunque e vista la calura estiva, l’istantanea balneare somiglia ad una commedia degli anni ’80. Un “carnaio” si direbbe da queste parti, senza restrizioni e paletti, che riconsegna qualcosa che avevamo perso di vista nelle due estati pandemiche. Turisti che per la verità si sono visti davvero ovunque ma la vera novità del weekend è stato l’avvistamento di meduse, in special modo nella costa ponentina, da Porto Venere passando per la riviera, in direzione Genova. Un ritorno, quello delle meduse, che era stato evidenziato nei giorni scorsi in Salento, dove da un giorno all’altro il Mar Ionio è risultato essere interdetto alla balneazione a causa della presenza di migliaia di esemplari di “Pelagia noctiluca”, il nome scientifico della medusa luminosa che peraltro non può essere uccisa perché illegale.

