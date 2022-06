Delitto di Sarzana, Bedini si è avvalso della facoltà di non rispondere

Pochi chilometri hanno separato questa mattina i funerali di Camilla, che si sono svolti nella chiesa di Ceparana, dal secondo interrogatorio di garanzia sostenuto da Daniele Bedini nel carcere della Spezia. Come già avvenuto lo scorso 11 giugno, il 32enne di Carrara, accompagnato dal suo legale, si è avvalso della facoltà di non rispondere in merito all’omicidio di via Bradiola del quale è formalmente accusato così come per quello di Nevila Pjetri avvenuto a Marinella, probabilmente 24 ore prima. Intanto, quindici giorni dopo i due episodi che hanno squarciato la tranquillità della Val di Magra, proseguono le indagini degli inquirenti concentrate anche sulle ricerche dell’arma dei delitti, con tutta probabilità una calibro 22 come quella rubata al padre di Bedini poche ore prima del primo omicidio.

