Diano Marina, nuova rottura dell’acquedotto: a rischio erogazione

Diano Marina. Nuovo intervento di riparazione dei tecnici di Rivieracqua della condotta adduttrice del “Roja 1”, avvenuta in viale Torino, in prossimità della stazione Molo Landini, a Diano Marina.

La società consortile che si occupa del servizio idrico in provincia di Imperia, fa sapere in una nota che «considerato che l’entità della rottura si sta gradualmente ampliando, potrebbe rendersi necessario eseguire delle manovre di rete che potranno comportare cali di pressione nella distribuzione a servizio di tutto il Golfo Dianese a partire dalle 11 di domani, mercoledì 22 giugno, sino ad ultimazione dei lavori prevista entro le 2 del giorno successivo».

... » Leggi tutto