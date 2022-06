Estate anziani 2022, soggiorni giornalieri sul territorio e gite di breve durata

Anche per quest’anno, visti i recenti trascorsi, si è sentita la necessità di organizzare iniziative per piccoli gruppi di partecipanti così proprio facendo leva sulla volontà di “ritornare alla normalità”. E nonostante le difficoltà, l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune della Spezia con la collaborazione delle associazioni di volontariato Ada, Anteas e Auser ha organizzato una serie di iniziative di socializzazione con soggiorni giornalieri sul territorio e gite di breve durata fuori dalla provincia. La scelta delle località ha lo scopo di valorizzare sia il territorio cittadino che quello limitrofo attraverso brevi soggiorni diurni in località collinari e della costa, senza privarsi di un piccolo sguardo culturale e gastronomico costituito dalle due gite programmate fuori regione.

... » Leggi tutto