“Finalmente collegamento Genova Roma in meno di quattro ore a tratta, nessun disagio per i pendolari”

“Finalmente con il nuovo orario estivo di Trenitalia si può andare da Genova a Roma e tornare da Roma a Genova in meno di quattro ore a tratta. È caduto un muro, un tabù che da tempo chiedevamo venisse abbattuto: sono state finalmente accolte le pressanti richieste avanzate a più riprese da Regione Liguria. Questo importante passo avanti è stato possibile attraverso una lievissima variazione degli orari di pochi treni regionali, senza alcun disagio per i pendolari: in questo modo è stato assicurato un nuovo collegamento, molto interessante per gli orari e per i tempi di percorrenza per chi deve andare a Roma in giornata”. Così il presidente della Regione Liguria e l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino, a seguito della riduzione dei tempi di viaggio tra Genova e Roma da parte di Trenitalia.

Trenitalia ha infatti comunicato che i tempi di viaggio tra Genova e Roma scendono sotto le quattro ore, meno di tre la percorrenza tra Genova e Firenze. Dal capoluogo ligure si raggiunge quello toscano in 2 ore e 36 minuti e la Capitale in 3 ore e 56. Una revisione degli orari ha infatti permesso a due collegamenti Frecciargento tra Genova, Firenze e Roma e viceversa di velocizzare i tempi di percorrenza rispetto al precedente orario invernale, aggiungendosi al primo e all’ultimo collegamento Frecciargento della giornata che collegano Genova a Roma in meno di 4 ore e gli altri 18 collegamenti diretti tra Intercity e Frecce. Si tratta del Frecciargento 8551 che taglia i tempi di viaggio di 20 minuti partendo da Genova Brignole alle ore 7.28 (Principe 7.20), con fermate a Rapallo, La Spezia, Pisa e Firenze Campo Marte (ore 10.04) e arrivo a Roma Tiburtina alle ore 11.24 (Roma Termini 11.32). Il collegamento di ritorno, Frecciargento 8556, riduce i tempi di 15 minuti con partenza dalla capitale alle ore 16.20, fermate a Firenze Campo Marte (ore 17.44), Pisa, La Spezia, Rapallo e arrivo a Genova Brignole alle 20.23 (Genova P. Principe ore 20.32).

