Finestre di luce a Corniglia

Sabato 25 giugno alle 18.30 a Corniglia, presso l’Oratorio dei Disciplinati, verrà inaugurata la mostra di icone contemporanee “Finestre di Luce” a cura dell’Associazione culturale “Le porte regali”. Verrà esposta una quarantina di opere realizzate nel corso dell’ultimo decennio da Angelo Bottali, secondo gli insegnamenti di maestri iconografi italiani e stranieri. Le figure sono dipinte sul lato interno di tavole di legno scavate in modo da lasciare una “cornice” in rilevo lungo i bordi la quale, oltre a proteggere l’immagine, ha lo scopo di collocarla in un piano diverso di realtà, quello ultratrerreno, solitamente reso con l’oro. Corpi, abiti e oggetti non ricevono la luce – come in natura – dall’esterno, ma irradiano dall’interno una luce propria, fungendo cosi da canale, da “finestra di luce”, in una dimensione altra, che si schiude nella persona che guarda. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni dalle 11 alle 20.

