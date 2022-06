I ricoverati calano sia in Asl 5 che nel resto della Liguria

Sono 362 i nuovi positivi al Covid-19 accertati in Liguria nelle ultime 24 ore con 1.790 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 29, Savona 54, Genova 224, La Spezia 55. Il bollettino odierno non riporta decessi, pertanto le vittime in Liguria restano 5.345 da inizio pandemia, 611 delle quali nello Spezzino dove attualmente i casi attivi sono 1.535 su 10.703.

Buone notizie anche per quanto riguarda la situazione degli ospedali che fanno registrare un lieve calo (-1) e nei quali attualmente sono ricoverati 153 pazienti di cui 5 in terapia intensiva. In Asl5 invece i letti occupati sono due meno di ieri (20) e le terapie intensive restano vuote. Nelle ultime 24 ore infine sono risultate guarite 193 persone per un numero complessivo di 445.015 da inizio emergenza.

