“Il successo di Avanti Pop dimostra che c’è forte bisogno di ritrovarsi, discutere, socializzare”

E’ un bilancio positivo quello che traccia la Cgil spezzina per l’ultima edizione di Avanti Pop, che si è conclusa sabato 18 al Parco 25 Aprile della Maggiolina. “Due giorni di dibattiti, aggregazione, musica, cultura di alto livello. – il commento di Luca Comiti, Segretario della Cgil spezzina– Il Parco 25 Aprile è una location che si presta per questo tipo di eventi e che deve continuare ad essere valorizzata. Mi ha colpito la grande partecipazione: un pubblico variegato, dai giovani, a cui la festa era dedicata, alle famiglie. Siamo contenti, dopo due anni di pandemia molto difficili, di essere tornati in mezzo alla gente ed il successo di Avanti Pop dimostra che c’è un forte bisogno di ritrovarsi, discutere, socializzare. Avanti Pop continuerà ad essere un appuntamento annuale, quindi arrivederci al 2023 per una nuova edizione. Ringrazio tutti i nostri ospiti, i relatori e gli artisti che sono intervenuti, e tutte le compagne ed i compagni della Cgil per il loro generoso contributo alla realizzazione della festa”.

