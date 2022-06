La Rari Nantes Imperia vince 11 a 7 alla “Nannini” di Firenze

Priva di Comba, volata in Ungheria in settimana per il Mondiale, e del centroboa Mirabella, bloccata da impegni famigliari, la squadra di Enrico Gerbò ha conquistato i tre punti, senza badare a possibili incroci di risultati con le avversarie: il sorprendente k.o. casalingo di Locatelli contro Treviglio e la concomitanza della sfida tra Padova e Bologna, non permettevano calcoli.

Rari Nantes Imperia chiude a quota 22 punti (+ 4 dai pericolosi play-out) una stagione lunga e travagliata. “Questo è un gruppo meraviglioso, con un’anima vera!” afferma mister Gerbò, dopo il fischio di Bensaia.

