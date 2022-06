Pulizia e decoro, Santo Stefano crea un gruppo di lavoro dedicato

L’amministrazione comunale di Santo Stefano Magra ha intenzione di potenziare il servizio di sfalcio, pulizia e decoro urbano sul territorio comunale “in modo tale da prefiggersi il raggiungimento dell’obiettivo che consiste nell’eliminare eventuali situazioni di insufficiente pulizia e decoro, che ancora ad oggi vengono occasionalmente segnalate, migliorando, al contempo, sia l’immagine che la vivibilità del paese, per tutti i suoi cittadini e per coloro che vi si recano, sempre più numerosi, per turismo”, come si legge nella recente delibera con cui la giunta Sisti ha deciso la formazione di un gruppo di lavoro per pulizia e decoro urbano.

Per raggiungere le finalità sopra illustrate, alle quali è stato dedicato uno stanziamento nel bilancio di previsione approvato lo scorso 31 maggio, Palazzo civico “ritiene indispensabile creare, all’interno della struttura comunale, un gruppo di lavoro formato dai capiarea competenti per materia (Lavori pubblici e manutenzione del territorio, Ambiente e Polizia locale), coordinato dalla sindaca, coadiuvata dalla giunta comunale”. I capiarea, a loro volta, entro dieci giorni dall’adozione del provvedimento, che è del 14 giugno, dovranno individuare, comunicandolo al segretario comunale, “una unità di personale che confluisca in un nucleo operativo di tre dipendenti, con il compito di costruire un modello di attivazione, attuazione e controllo dei servizi di sfalcio, pulizia e decoro urbano del territorio comunale, seguendo le indicazioni e le tempistiche fornite espressamente con atto del sindaco”.

Il gruppo di lavoro, spiega la delibera, si riunirà di norma ogni 15 giorni, su convocazione della prima cittadina, “al fine di monitorare il raggiungimento degli obbiettivi prefissati e di verificare il lavoro del nucleo operativo e la costruzione di un modello di funzionamento ottimale dei servizi”.

