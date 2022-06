Questione balneare, Cna Imperia «La fine non è ancora scritta»

Sanremo. Salvare le imprese balneari ed i loro investimenti: è stato il tema , questa sera a Villa Nobel, per l’assemblea organizzata da CNA Imperia e CNA Liguria a titolo “Avanti tutta – questione balneare: la fine non è ancora scritta“. CNA Balneari lancia un appello al Governo, che sarà chiamato a emanare i decreti attuativi destinati a riformare l’attuale disciplina delle concessioni demaniali a uso turistico e ricreativo. La richiesta: prevedere il riconoscimento dell’effettivo valore di avviamento commerciale delle imprese al netto degli investimenti realizzati nel corso degli anni. CNA ribadisce inoltre la necessità che venga garantito il diritto di prelazione agli attuali concessionari, condizione indispensabile per tutelare 30mila famiglie che da decenni e decenni dedicano praticamente la foro vita alla conduzione di queste attività.

