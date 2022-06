Quote rosa e mal di pancia, la formazione della giunta si complica. Ma il verdetto è atteso in settimana

Stando alle parole del sindaco Pierluigi Peracchini, quella appena iniziata dovrebbe essere la settimana buona per l’annuncio della composizione della giunta comunale. Non è comoda la posizione del primo cittadino, che nei mesi precedenti il voto, durante l’incontro decisivo per il ricompattamento del centrodestra a suo sostegno, andato in scena all’Nh hotel, aveva preannunciato la volontà di garantire un assessore a ognuna delle forze politiche che lo appoggiavano. Un’affermazione più volte riportata e mai smentita, che secondo i più lascerebbe comunque fuori Forza Italia, l’unica lista che non è stata in grado di ottenere un consigliere comunale tra quelle del centrodestra spezzino.

... » Leggi tutto