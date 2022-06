Siccità: anche la Liguria vicino allo stato di emergenza, ma senza il razionamento delle utenze domestiche

Liguria. “Dal punto di vista agricolo siamo in emergenza da tempo, mentre per le utenze domestiche non c’è ancora la necessità di un razionamento. È chiaro però che uno non può pensare di lavare la macchina tutti i giorni”. A dirlo è l’assessore e vicepresidente Alessandro Piana, secondo cui anche in Liguria si potrebbe andare verso lo stato di emergenza per la siccità che sta mettendo in ginocchio in particolare l’agricoltura. Intanto la Conferenza delle Regioni sta valutando l’ipotesi di ordinanze regionali per razionare l’acqua e destinarla esclusivamente ai fabbisogni primari. Provvedimenti che per ora non riguarderebbero la nostra regione, anche se alcuni Comuni dell’Imperiese hanno già agito in questo senso e ulteriori novità potrebbero emergere nelle prossime ore.

