Sotto controllo l’incendio sotto al viadotto A10: innesco da un magazzino e poi la linea elettrica

Ponente. E’ ormai sotto controllo il vasto incendio boschivo divampato ieri pomeriggio e che ha interessato una intera vallata a ridosso del tratto autostradale dell’A10, a Taggia. Grazie all’incessante azione dei mezzi aerei e delle numerose squadre a terra, vigili del fuoco e volontari Aib, con continui rinforzi di personale, si è riuscito a domare un esteso fronte fuoco che ha messo davvero paura e apprensione ai residenti della zona: 3 le persone subito evacuate in via precauzionale, poi rientrati a casa, senza contare l’azione di soccorso scattata per 7 persone rintracciate e individuate nell’area boschiva limitrofa alla propagazione delle fiamme.

Continua il monitoraggio di tutta la zona interessata per possibili focolai, mentre si è già attivata la macchina della bonifica, considerando che il rogo ha distrutto circa 80 ettari di bosco, stando alle prime stime di oggi. E, naturalmente, con la fine dell’emergenza si è intensificata anche l’azione investigativa dei carabinieri forestali.

... » Leggi tutto