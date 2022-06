Test gratuiti e giovani spezzini al volante in sicurezza, torna l’iniziativa della Croce rossa

È arrivato al terzo anno consecutivo ‘Saturday night live’, il progetto della Croce Rossa della Spezia sostenuto dal Sindacato Nazionale degli agenti di assicurazione (SNA) per sensibilizzare i giovani a un comportamento sicuro quando sono alla guida di un mezzo. I giovani della Croce rossa spezzina, durante le serate della movida in centro, proporranno così ai ragazzi di sottoporsi gratuitamente all’alcoltest, di provare a eseguire un test sulla prontezza dei riflessi e di rispondere a una serie di questionari sui rischi dell’assunzione di alcol prima di mettersi alla guida, per valutare il grado di consapevolezza dei giovani spezzini sul tema della sicurezza stradale.

