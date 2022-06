Torna all’asta l’ex Alberghiero di Lerici

Il Comune ha avviato una nuova asta per l’ex Istituto Alberghiero di Lerici; l’ultima si era chiusa lo scorso gennaio, andando deserta. Il bene, situato in località Rombà, è di proprietà del Comune di Lerici per 8/48, della Provincia per 16/48, del Comune della Spezia per 16/48; 1/48 a testa poi per i Comuni di Ameglia, Arcola, Castelnuovo, Levanto, Luni, Porto Venere, Santo Stefano e Sarzana.

Base d’asta di 3 milioni e 285mila euro, ridotta del 10 per cento rispetto all’ultima asta, come da regolamento comunale sulle alienazioni. Valore del complesso, come si legge nella stima effettuata dagli uffici, pari a 3 milioni e 650mila euro. Il fabbricato ha superficie di circa 2.000 metri quadrati; annessi allo stesso, giardino e oltre 2mila metri quadrati di uliveto incolto.

Termine per la presentazione delle offerte, le ore 12.00 del 30 luglio prossimo.

QUI le informazioni dettagliate.

... » Leggi tutto