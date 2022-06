World Music Day, concerto al Palco della Musica

Martedì 21 giugno ricorrerà la Festa della Musica, nota anche come World Music Day, una delle più importanti feste a valore culturale istituita. Per tale occasione il Comando Marittimo Nord offrirà insieme al Comune della Spezia un concerto della Fanfara di Presidio del Comando Marittimo Nord diretta dal maestro 1 Lgt Vito Ventre, che si terrà alle 21 presso il Palco della Musica nei Giardini Storici della città. In questa occasione anche il Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini” della Spezia e il Museo Lia propongono un appuntamento speciale, con inizio alle 16 prolungato fino all’ora di chiusura, prevista come di consueto alle 18. La classe di chitarra, gestita dai maestri Stefano Brondi e Lapo Vannucci, suoneranno difatti in alcune sale del Museo, in tre postazioni distinte distribuite lungo il percorso espositivo dedicato ai dipinti, compreso lo spazio espositivo dove attualmente è esposta la splendida Madonna Lia, in prestito dalla Pinacoteca del Castello Sforzesco fino al 31 luglio.

