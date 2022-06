Niente riscatto per Ebrima Colley, attaccante 22enne dell’Atalanta, da parte dello Spezia. Ma l’ipotesi che l’africano torni a vestire la maglia bianca anche nella prossima stagione non è tramontata. L’ala ha convinto per la sua serietà e ha stretto un legame molto forte con il club nonostante una stagione poco fortunata, segnata da tre infortuni che ne hanno limitato l’impiego.

