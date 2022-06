Budapest. Una vittoria larga, in scioltezza e senza spendere troppe energie fisiche e psicologiche. Iniziano nel migliore dei modi i 19esimi Mondiali per il Settebello che nella partita d’esordio del girone C a Sopron (cittadina rurale ungherese al confine con l’Austria), travolge 22- 4 il Sudafrica.

