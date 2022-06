Calice al Cornoviglio, scoperta strada abusiva e gestione illecita di rifiuti

I carabinieri forestali, durante un attività di controllo del territorio, hanno scoperto che un cittadino marocchino già noto alle forze dell’ordine, aveva realizzato, in una zona vincolata paesaggisticamente, una strada di accesso abusiva per raggiungere la sua abitazione utilizzando per stabilizzare il piano di transito rifiuti misti derivanti dalla sua attività edile. Siamo nel comune di Calice al Cornoviglio, in Val di Vara. Il cittadino straniero ha anche realizzato a poca distanza dalla strada e dalla sua abitazione una discarica abusiva accumulando i rifiuti provenienti dalla sua

attività di svuotacantine e recupero di materiali ferrosi. Nella discarica era presente un container di circa 10 mq, contenente varie tipologie di rifiuti speciali come materiale plastico, materiale elettrico, un congelatore, taniche, rifiuti ferrosi. All’esterno del container erano stati depositati altri rifiuti speciali, quali un sedile di auto, pneumatici, batterie, bombole di gas. Per tali attività abusive il soggetto è stata deferito all’autorità giudiziaria mentre il comune di Calice ha avviato un procedimento amministrativo finalizzato ad eliminare le opere abusive realizzate in assensa dell’autorizzazione paesaggistica e di titolo edilizio.

