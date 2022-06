Campagna abbonamenti, la prima serie A. Curva raddoppiata e prezzi dei biglietti differenziati per gestire le “strisciate”

Dopo due anni interi senza certezze e un mare di restrizioni da perderci ancor oggi la testa, ritorna il calcio di chi non gioca ma è come se lo facesse. Anche lo Spezia Calcio, al suo terzo anno di serie A, riesce finalmente a varare per la prima volta da quando si è installato nella massima serie, una campagna abbondamenti degna di questo nome, che accompagnerà gli aquilotti per la stagione 2021-2022. Una normalità soltanto accarezzata nel finale della scorsa stagione con picchi di tutto esaurito o quasi nelle ultime tre partite, liberate dalle problematiche della pandemia. I mini-abbonamenti davano l’idea del transitorio e di un comportamento in evoluzione a seconda del quadro epidemiologico, ma rispetto soltanto ad un anno fa, la situazione sembra migliorata e adesso, finalmente, si può programmare.

