Causa un incidente e prosegue, denunciata per omissione di soccorso e fuga

Erano le 9.20 di ieri mattina quando, spiega la ricostruzione della Polizia Locale della Spezia, un’utilitaria condotta da una donna di 45 anni residente a Castelnuovo, percorrendo Viale Italia, in prossimità del semaforo di Via Diaz, ha bruscamente svoltato a destra, costringendo la conducente di un’altra auto, una 48enne residente in città, a sterzare verso il margine della strada, andando a colpire due auto in sosta, riportando lesioni personali e gravi danni al mezzo. Dopo l’urto, la 45enne, senza assicurarsi delle condizioni di salute dell’altra donna, ha proseguito verso Viale Amendola.

Mentre la persona ferita veniva trasferita d’urgenza al pronto soccorso, subito un motociclista si è messo all’inseguimento della donna, raggiungendola nei pressi della stazione ferroviaria. Messa di fronte alle proprie responsabilità, la donna non ha comunque inteso porsi a disposizione per l’accertamento dei fatti e si è allontanata definitivamente. Ma gli agenti del Reparto infortunistica della Polizia locale, grazie alla testimonianza del centauro e alla visione delle immagini del circuito di videosorveglianza, sono riusciti a individuare la targa del veicolo e a rintracciare, con l’aiuto dei colleghi della Polizia Locale di Castelnuovo Magra, la donna che si era data alla fuga.

La 45enne, che, riferisce la Locale, ha dichiarato di aver avuto una urgenza legata alla propria attività di veterinaria, si è presentata dopo qualche ora al Comando, dove ha infine ammesso il coinvolgimento nell’incidente. A suo carico è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati di omissione di soccorso e fuga, per i quali rischia fino a 3 anni di carcere, nonché la multa per la manovra improvvisa effettuata, con la decurtazione di 22 punti e il conseguente ritiro della patente di guida.

... » Leggi tutto