Crisi politica a Ventimiglia, l’appello del sindaco Scullino: «Almeno un mese per mettere in salvo opere strategiche»

Ventimiglia. «Chiedo alla Lega e ai tre consiglieri leghisti Massimo Giordanengo, Roberto Nazzari e Domenico Calimera che sono pronti oggi stesso a far arrivare il commissariamento e che prima dicevano “mai con il PD”, di aspettare almeno trenta giorni, di non andare a firmare con il Partito Democratico, per concedere a questa amministrazione, di cui hanno fatto parte per tre anni, di mettere in salvo la realizzazione della nuova passerella e delle altre opere pubbliche». E’ l’appello che il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino rivolge alla Lega per evitare la caduta della sua amministrazione e il conseguente arrivo dei commissari prima di aver terminato l’iter di alcune opere strategiche per la città di confine.

... » Leggi tutto