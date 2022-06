Emergenza siccità, la Liguria prepara le “linee guida”: niente acqua per orti privati e piscine

Liguria. Limitare l’uso dell’acqua per finalità diverse dagli usi alimentari, igienici e per le attività produttive. E quindi, ad esempio, non innaffiare orti e giardini ed evitare di riempire le piscine private e le fontane. Sono le “linee guida” che la Regione Liguria invierà ai Comuni per combattere l’emergenza siccità, indicazioni che spetterà alle singole amministrazioni locali trasformare eventualmente in ordinanze con veri e propri divieti per i cittadini.

... » Leggi tutto