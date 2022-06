Fogne rotte a Sanremo, Biancheri «Entro fine mandato risolvere parte del problema»

Sanremo. Su richiesta dei consiglieri Ventimiglia, Badino, Artioli, Correnti, Lombardi, Baggioli, Isaia, Stella e Rizzo a Palazzo Bellevue si vota per la convocazione di un consiglio comunale monotematico a tema: “situazione Rivieracqua e sistema fognario cittadino: analisi tempistiche manutenzione e interventi per assicurare il corretto deflusso a mare di scarichi e liquami conformi agli standard di balneabilità delle acque”. Prima dell’inizio della stagione balneare, oramai puntualmente ogni anno, il sistema fognario va in tilt rilasciando liquami in mare, con il conseguente divieto di balneazione.

