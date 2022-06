Fruibilità della tenuta, Sarzana si può: “Non ci schieriamo con chi non vuole accettare un compromesso”

“Un proclama sottoscritto da LEU, Circolo Pertini, Linea condivisa, Lista Sansa , PD, Rifondazione comunista, Sinistra italiana nel pieno spirito dell’opposizione, sempre e comunque, recita: “Liberi di accedere alla Tenuta a ogni ora!!No a limitazioni orarie e a cancelli!”

Si parla ovviamente della Tenuta di Marinella e ci si schiera a spada tratta dalla parte dei cittadini contro le trattative avviate dall’Amministrazione comunale con Marinella SPA in liquidazione che sta curando la cessione di 100 ettari di terreno ad un importante imprenditore agricolo del Ponente ligure che dovrebbe realizzare, almeno così molti auspicano, uno dei più grandi uliveti d’Italia nella disastrata piana agricola che da tempo immemorabile aspetta una riqualificazione.

L’Associazione “Sarzana si può” ha già espresso ufficialmente la propria posizione in un articolo uscito a fine aprile, dichiarandosi d’accordo con la riqualificazione agricola della Tenuta purché tutti gli attori interessati, dal Comune a Marinella SPA all’azienda dei fratelli Merano che vorrebbero investire nel nostro territorio, agiscano nel pieno rispetto della legalità e della trasparenza che sono diritti imprescindibili di una comunità.

Detto questo, non possiamo schierarci dalla parte di chi dice no per partito preso, di chi non considera che se vogliamo davvero bene al nostro territorio è doveroso accettare qualche compromesso. La tenuta di Marinella è stata un grande centro agricolo, ha avuto una centrale del latte e le sue mucche, ma tutto questo è un triste passato. Oggi è stata in parte lottizzata e si riduce per lo più ad una grande piana attraversata da stradine e sentieri in cui si corre, si passeggia, si va in bicicletta, si trascorrono momenti di tranquillità nel fine settimana. La convenzione che il Comune dovrebbe stipulare con l’azienda prevede una limitazione degli orari di accesso al territorio.

Che cosa possiamo chiedere come collettività al Comune? Possiamo chiedergli di farsi parte importante e decisiva delle trattative pretendendo la manutenzione dei sentieri e la gestione degli accessi con un ampliamento delle fasce orarie in modo che i cittadini possano continuare ad usufruire degli spazi della Tenuta senza limitazioni. Un orario estivo dalle 6/7 del mattino fino alle 22 della sera non preclude l’usufrutto degli spazi per chi ama fare sport di primo mattino o passeggiare alla sera nel fresco. Trovare un punto d’incontro facendo in modo che il Comune sia una parte attiva e propositiva nelle trattative consentirebbe di riqualificare il territorio e nello stesso tempo mantenere la libera fruizione degli spazi da parte dei cittadini”.

