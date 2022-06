Mezzi AIB e Protezione civile, Mai (Lega): “Al via l’esenzione tassa automobilistica ed esonero pedaggi autostradali”

Genova. “Esonero dal pagamento dei pedaggi autostradali ed esenzione dal pagamento della tassa di circolazione per i mezzi di proprietà dei gruppi comunali e delle squadre di volontariato di Protezione civile e AIB, con sede in Liguria e censiste dal sistema Zero-Gis, che sono impegnati in qualsiasi momento dell’anno in alluvioni, incendi e altri interventi in difesa del territorio e della comunità ligure” a dirlo il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega) dopo che l’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato i due ordini del giorno presentati dalla Lega.

