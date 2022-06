Mondiali: il Setterosa pareggia il match d’esordio col Canada

Budapest. Sono Italia e Canada ad aprire il Mondiale di pallanuoto alla Alfred Hajois di Budapest. Un pareggio, 7-7 e tanta fatica. La possibilità di vincerla con la superiorità numerica a 1’16” dalla fine e la paura di perderla negli ultimi 29 secondi, in inferiorità per l’espulsione di Marletta, al terzo fallo personale. Un pareggio che alla fine non boccia, né promuove nessuna delle due, ma sicuramente è servita all’Italia per rompere il ghiaccio ed entrare nel torneo. Mercoledì 22 giugno alle 21 c’è l’Ungheria. Il precedente del 24 aprile a Tenerife nella World League Europe Final ha visto l’Italia imporsi 10-9.

