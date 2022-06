Natale: “La Liguria che celebra il vino non può disinteressarsi dei propri vigneti eroici”

“Lo Spezzino e la Liguria mettono in vetrina il proprio vino ed è un’occasione importante per tornare a parlare della tutela dei nostri vigneti storici e dei nostri vigneti eroici. I produttori aspettano delle risposte dalle istituzioni che non possono più essere rimandate”. Lo chiede Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, che in merito ha presentato più di un’interrogazione presso il parlamentino regionale. “Sabato apre i battenti Benvenuto Vermentino a Castelnuovo Magra, mentre il 1° luglio torna Liguria da Bere alla Spezia, manifestazioni che richiamano migliaia di visitatori”.

