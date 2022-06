Nessuna offerta e Osti rimane alla Samp, dalla quale arrivano in tre per lavorare con Gotti

In attesa dell’ufficialità, lo staff di Luca Gotti aggiunge altre pedine, dopo l’inserimento dell’ex capitano dello Spezia Claudio Terzi, pronto a mettersi in gioco come collaboratore stretto dell’ex allenatore dell’Udinese. Da Genova e dallo staff della Sampdoria di Marco Giampaolo sono in arrivo tre nuovi elementi: il video analyst Sergio Spalla, il preparatore dei portieri Fabrizio Lorieri e il collaboratore tecnico Daniele Battara, che nei prossimi giorni raggiungeranno La Spezia e saranno pronti ad iniziare una nuova avventura nel Levante ligure.

... » Leggi tutto