Pontili: Comitato, Marittima e Legambiente in Comune. Il sindaco: “Non torniamo indietro”

Sabato scorso a Palazzo civico incontro sul progetto pontili tra l’amministrazione comunale di Lerici e rappresentanti del Comitato che si oppone al progetto, della Società marittima di mutuo soccorso e di Legambiente. “Ho confermato che i pontili sono obiettivo primario dell’amministrazione e che in tal senso si sta procedendo speditamente. Il comitato ha chiesto al sindaco di convocare un’assemblea pubblica per discutere la soluzione pontili. Ho risposto che l’amministrazione ha già superato tale fase con due assemblee pubbliche e l’audizione dei direttivi delle catenarie della rada”, afferma il sindaco Leonardo Paoletti, che ha invitato il comitato a convocare esso stesso l’assemblea qualora la ritenga necessaria, garantendo altresì, in tal caso, la sua presenza e quella dei progettisti. “Deve essere chiaro che questa amministrazione non torna indietro sui pontili”, sottolinea il primo cittadino.

