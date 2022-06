Riparte “Il teatro sotto casa” con gli spettacoli nei quartieri di Sarzana

Non solo appuntamenti in centro storico ma anche nei quartieri, che diventano spazi altrettanto importanti da scoprire e valorizzare. Nel ricchissimo calendario dell’estate sarzanese che, propone oltre 150 eventi, suddivisi tra manifestazioni, musicali, incontri, mostre e approfondimenti si inserisce la rassegna “Teatro sotto casa”, iniziativa organizzata da Arci Val di Magra, selezionata dal Comune con il metodo della call for ideas e quindi patrocinata dall’ente. La rassegna itinerante estiva di spettacoli teatrali gratuiti per bimbi e famiglie prende il via venerdì 24 giugno alle ore 20.30 in piazza “Caduti di via Fani” nel quartiere di Trinità. Gli spettacoli hanno la durata di un’oretta circa, vengono messi in scena da compagnie teatrali del territorio, e sono liberamente ispirati a musiche originali della tradizione popolare italiana e a testi di Calvino, Rodari, Sciascia, Scialoja e Mario Lodi di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita.

