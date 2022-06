Sanremo adotta il piano territoriale regionale e punta alla ciclabile fino alla Francia

Sanremo. Il consiglio comunale vota all’unanimità per l’adozione del progetto di piano territoriale regionale. Uno dei punti cardine del programma è rappresentato dalla valorizzazione dell’entroterra, per il quale sono previsti interventi utili a contrastare il progressivo spopolamento, favorendo l’insediamento di start up innovative e riducendo i vincoli, oltre a tutelare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche. Tra i desiderata che Palazzo Bellevue vorrebbe ottenere dall’adesione, c’è soprattutto il ripristino della funivia Sanremo – Monte Bignone. Si annovera anche il potenziamento della ciclovia, dei trasporti ferroviari e stradali, dei sentieri montani. Sindaco Alberto Biancheri «Non dimentichiamo della ciclabile verso ponente e la Francia, un progetto che la Regione dovrebbe farlo suo. E’ progetto fattibile, grazie anche ai fondi Pnrr, si fa in due anni»

... » Leggi tutto