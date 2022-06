Scissione M5s, Di Maio fonda un nuovo gruppo: con lui anche i liguri Valente e Battelli

Genova. Ci sarebbero anche i liguri Simone Valente e Sergio Battelli tra i parlamentari che hanno firmato per aderire al nuovo gruppo Insieme per il futuro fondato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ormai pronto allo strappo finale col Movimento 5 Stelle. A riportare i loro nomi sono le agenzie di stampa, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. In questo modo l’unico pentastellato non “fuoriuscito” rimasto a rappresentare la Liguria sarebbe il coordinatore regionale Roberto Traversi, ex sottosegretario ai Trasporti.

