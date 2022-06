Torna la raccolta a favore dell’Emporio della solidarietà

Gli oltre cinquanta volontari sono pronti ad accogliere le persone che vorranno sostenere l’Emporio presso l’Ipercoop – Le Terrazze, l’Ipercoop-Centro Luna e la Fabbrica – Conad (Santo Stefano Magra). Presso i tre punti vendita Tigotà (via XXIV Maggio – via Roma e viale San Bartolomeo) sarà presente invece un carrello sospeso per raccogliere i prodotti donati a sostegno del market solidale. L’Emporio della Solidarietà è il supermercato solidale attivo alla Spezia e a Sarzana, con finalità di assistenza e sostegno a persone e famiglie in condizione di vulnerabilità economica. Dislocato su due sedi, una alla Spezia, in via Gramsci 276, e una a Sarzana, in via Castruccio Castracani 46, l’Emporio è un servizio di Caritas Diocesana della Spezia, Sarzana e Brugnato – gestito dalla cooperativa La Piccola Matita Onlus – promosso e sostenuto da Fondazione Carispezia, dai Distretti sociosanitari provinciali e dalla Società della Salute della Lunigiana.

