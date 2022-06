Turista ultraottantenne accusa un malore sui sentieri delle Cinque Terre

Il caldo non perdona, a maggior ragione in zone esposte al sole e che richiedono un discreto sforzo fisico per raggiungere la propria meta. Lo sa bene Un turista australiano di 83 anni che ha accusato un malore sui sentieri delle Cinque Terre. Stando a quanto si apprende, il turista poco dopo aver iniziato il percorso (nella parte più calda della giornata) ha avuto un mancamento. È intervenuta la Squadra del soccorso alpino e speleologico Liguria che verificati i parametri vitali, comunque buoni, del turista ha provveduto a riaccompagnarlo insieme alla moglie a Vernazza. Non c’è stato bisogno di trasferimenti al pronto soccorso.

... » Leggi tutto