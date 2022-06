Carcarese, nessuna novità: in Promozione con mister Chiarlone e il suo staff

Dopo essersi laureata campione di Prima Categoria, la Carcarese si prepara per la prossima stazione in Promozione con grande entusiasmo e voglia di giocare un campionato di alto profilo anche in quella categoria in cui tanto ambiva di tornare. E lo farà sempre con alla guida mister Loris Chiarlone, allenatore confermato per la terza stagione che dal suo arrivo ha sempre fatto molto bene con la maglia biancorossa.

