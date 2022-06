“Con le pinne, il fucile e… la penna”, al Poggio Bar poesie e racconti dedicati all’estate appena iniziata

Sabato 25 giugno, con inizio alle 16.30, al Poggio Bar della Spezia si svolgerà la seconda edizione del recital di poesie e racconti dedicati all’estate “Con le pinne, il fucile e… la penna”, un viaggio nei fondali della fantasia con il cantastorie Enzo Gaia e i poeti della Riviera Ligure di Levante Anna Boiocchi, Roberto Datti, Piera Grassi, Maria Luperini, Nadia Portunato, Franca Rutella, Gisella Ruzzu, Elena Zucchini.

L’evento sarà preceduto alla mattina dalla passeggiata lungo Via Prione e Via Chiodo per ricordare Gino Patroni e Ubaldo Mazzini : di Gino, davanti al Bar Peola, Enzo Gaia leggerà la biografia e gli straordinari aforismi, di Ubaldo, di fronte al suo monumento, la poesia “Speza”.

Confidando nella clemenza del tempo, il ritrovo per la passeggiata è alle 11.30 davanti agli ascensori del Poggio e alla conclusione, prevista alle 12.45, chi lo desidera potrà pranzare al Poggio Bar insieme con i poeti del recital.

Per prenotazioni 340 2415669.

