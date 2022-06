Crisi politica a Ventimiglia, FdI: «Chiusa la nostra esperienza governativa: Isnardi rassegni le dimissioni»

Ventimiglia. «Il direttivo provinciale FdI di Imperia, riunitosi nuovamente questa sera, anche a fronte delle richieste di condivisione di un percorso, preso atto delle sostanziali dimissioni di 9 consiglieri, dimissioni formalizzate per atto pubblico innanzi ad un notaio, visto che non esistono più le condizioni per governare la città, preso ancora atto che la Lega ha dichiarato la sua disponibilità a trattare in modo paritetico con gli alleati, per delineare il futuro della città di confine, ritiene di dover considerare conclusa la propria esperienza governativa a Ventimiglia». Lo dichiara il commissario cittadino Fabrizio Cravero.

