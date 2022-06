Edilizia sanitaria, sottosegretario Costa: “Tavolo tecnico fondamentale, ci vorrà confronto con singole Regioni”

Roma. “Il ruolo di questo tavolo è fondamentale. Non possiamo non utilizzare le risorse già destinate dalla legge 67/1988 per l’edilizia sanitaria. A mio avviso il lavoro del Tavolo deve essere quotidiano e costante. Ci vorrà un confronto con ogni singola Regione con lo spirito di supporto e collaborazione con quegli Enti che sono in difficoltà. Il gruppo di lavoro è nato infatti con l’obiettivo di superare le criticità dovute alla differente capacità di spesa e di attuazione dei programmi delle diverse Regioni. Dobbiamo voltare pagina e iniziare una nuova fase, in cui diventa decisivo spendere al più presto e al meglio tutti i fondi non ancora utilizzati”.

... » Leggi tutto