Linda Cerruti ad un passo dal podio mondiale: “Mi sono migliorata, peccato per il quarto posto”

Budapest. Giù dal podio ma stavolta senza lacrime e senza rimpianti. Le due medaglie di bronzo storiche con le compagne di squadra sono la sua gioia. Linda Cerruti si conferma quarta nel singolo libero. Migliora il punteggio del preliminare con 90.9667 ma non le basta per superare Evangelia Platanioti nell’indice di gradimento delle tre giurie. L’atleta greca, che sabato l’aveva battuta di mezzo punto nella finale del tecnico e oggi si presenta con un vantaggio ancora inferiore, riceve 91.1333 punti e conquista la seconda medaglia di bronzo individuale. Il confronto nell’esecuzione è di 27.4 per Evangelia e 27.3 per Linda, nell’impressione artistica 37.0667 e 36.6667, nelle difficoltà 27.3 e 27.

