Genova. Si chiama “esame di Stato”, si legge “maturità”. Oltre 11mila studenti liguri, dopo due anni di esami finali caratterizzati da modalità eccezionali per via della pandemia, c’è un ritorno alla normalità. Due prove scritta, tra cui il tema – questa mattina – e la prova scritta di indirizzo, diversa da scuola a scuola. Poi l’orale. La mascherina? Consigliata ma non obbligatoria.

