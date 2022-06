Noleggio barca: una scelta conveniente e variegata

Con i suoi quasi 8000 km di costa, la grandissima varietà di paesaggi e il clima mite tutto l’anno, l’Italia è la destinazione ideale da visitare in barca, sia per gli italiani che per gli stranieri. Infatti, ogni anno sempre di più i turisti che decidono per questo tipo di vacanza, noleggiando una barca a vela o uno yacht a motore. Se ti stai chiedendo quanto costa noleggiare uno yacht, sappi che ci sono prezzi per tutte le tasche, poiché molto dipende da quanto è grande l’imbarcazione, dall’itinerario, dalle persone a bordo e dai servizi offerti. Leggi in questa guida tutti i dettagli sui costi per noleggiare una barca.

Che cosa comprende il costo del noleggio

Quando decidi di fare un giro in barca a vela, ad esempio con la famiglia e gli amici, il consiglio migliore è quello di affidarsi a piattaforme consolidate che ti offrono il massimo della scelta e della flessibilità, oltre ai costi trasparenti.

Durante la prenotazione, potrai scoprire come sono composti i costi per noleggiare uno yacht; ecco una breve descrizione. In generale, a meno che tu non abbia una patente nautica e vuoi fare una vacanza in autonomia, il costo finale comprende lo skipper, che si occupa di governare la barca e permetterti di godere al meglio la tua vacanza.

I costi poi comprendono anche l’acquisto di cibo per la cambusa, e in generale anche altre voci importanti come ad esempio l’assicurazione RC, che è obbligatoria per tutti i presenti sulla barca, e la pulizia finale. Vi sono poi dei costi extra, che di solito si pagano separatamente: questi possono comprendere il carburante, eventuali costi per escursioni guidate e cene a terra e altri extra come le bevande non previste.

Noleggiare una barca a vela

Il prezzo per noleggiare una barca a vela dipende soprattutto dalle sue dimensioni. Infatti, vi sono delle barche a vela, con lunghezza massima fino e 30 piedi, che hanno dei costi molto limitati al giorno, mentre altre come i grandi catamarani, che possono ospitare ad esempio fino a 15 persone in comode e spaziose cabine, che hanno dei prezzi più alti. In tutti i casi, la barca a vela prevede quasi sempre la presenza dello skipper.

Noleggiare una barca a motore?

Le barche a motore più noleggiate sono yacht e motoscafi, veloci, emozionanti, e perfetti per una gita anche in famiglia di una giornata intera. I prezzi sono molto variabili, ma anche in questo caso puoi trovare delle ottime offerte affidandoti compagnie di charter, oppure scegliendo una vacanza di gruppo, in cui il costo settimanale di una vacanza tutto compreso in barca ha lo stesso valore di una vacanza in albergo sulla terraferma.

Queste vacanze sono una formula molto conveniente, perché hanno un prezzo inclusivo, con dei veri e propri pacchetti che comprendono non soltanto skipper e hostess, ma anche i pasti a bordo.