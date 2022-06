Partenza con il botto per gli abbonamenti, a ruba i distinti centralissimi

E’ la migliore partenza di sempre di una campagna abbonamenti per lo Spezia Calcio, quantomeno da quando se ne abbia memoria. Una corsa alla tessera spinta dalla possibilità di acquistare online, che chiaramente facilita e snellisce le operazioni, ma anche un termometro della grande voglia di calcio che si registra in città. Dalla metà pomeriggio, lunghe code nei punti vendita fisici, a partire da quello dello stesso stadio Picco. “Baciato” dalla prima pioggia in quasi un mese, che ha momentaneamente disperso i tifosi in coda verso metà pomeriggio.

