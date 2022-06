Riva Ligure. Torna l’estate di Riva Ligure con un calendario che non lascia indietro nemmeno una serata né di luglio né di agosto. Un programma di 62 eventi per 62 serate, 27 concerti, 4 commedie dialettali, 3 serate di fuochi pitecnici, una rassegna letteraria e, novità assoluta, una torre di 42 metri per osservare tutto il panorama di Riva e non solo.

