Scissione M5s, i grillini genovesi non seguono Di Maio: “Un traditore attaccato alla poltrona”

Genova. Le onde sismiche del terremoto che ha investito il Movimento 5 Stelle a Roma non arrivano a Genova e in Liguria. Nella patria del fondatore Beppe Grillo i (pochi) eletti rimasti non ci pensano proprio a scendere dalla nave in tempesta per seguire il transfuga Luigi Di Maio, e anzi colgono l’occasione per raccogliere i cocci e ripartire dai “valori che ci hanno sempre contraddistinto”. E così per ora non si registrano defezioni, né in consiglio regionale, con Fabio Tosi e Paolo Ugolini ben saldi in sella, né a Palazzo Tursi, dove a tenere la bandiera pentastellata è rimasto solo Luca Pirondini.

