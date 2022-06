Conclusi anche i lavori interni del Chiostro di San Francesco

Anche i lavori di ripristino degli spazi interno dell’antico Chiostro di San Francesco sono conclusi: ora l’intero edificio dell’ex-Tribunale, come noto oggetto di una riqualificazione straordinaria, è stato interamente recuperato. Sono infatti terminati proprio in questi giorni i lavori dedicati alle stanze interne al chiostro che hanno previsto, tra gli altri, la revisione dell’impianto elettrico ora a norma, gli interventi di pulizia straordinaria delle aree con rimozione di muschio e muffe, la tinteggiatura interna ed esterna degli spazi collocati sopra il porticato: circa 70 metri quadrati coperti e affacciati sull’antico chiostro che ora l’Amministrazione metterà a disposizione di eventi culturali, ma anche per matrimoni e cerimonie.

